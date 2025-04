Nonantola Film Festival tra corti e debutti Due lunghi weekend nella magia del cinema

Nonantola Film Festival, festa del cinema e dei cortometraggi al cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola (Modena) che parte venerdì. E' una delle più importanti manifestazioni della provincia di Modena, apprezzata anche a livello nazionale, che proporre opere prime e seconde di autori e autrici italiani. Tra gli ospiti più attesi, l'attore Natalino Balasso, l'attrice originaria di Carpi Betti Pedrazzi, le costume designers modenesi Francesca e Roberta Vecchi. Il Festival si articolerà in sette date (i primi due fine settimana di maggio da venerdì a domenica e dal 9 all'11), con la proiezione di nove Film italiani a ingresso gratuito, presentati nei più importanti Festival del cinema europei e vincitori di numerosi premi. Il programma si completa con la presenza di ospiti – attori, attrici, registi, montatori, costumiste, critici, distributori cinematografici – e di esponenti dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna e della Filcams Cgil Modena, e con due eventi dedicati al cinema del reale, una masterclass, la gara '4 Giorni corti' e la proiezione di un cortometraggio realizzato dagli studenti dell'istituto Venturi di Modena con la supervisione dell'autore modenese Carlo Battelli.

