Non ti smentisci mai Polemiche dopo la prima puntata di Belve | l’attacco a Francesca Fagnani

smentisci mai". Polemiche a raffica dopo la prima puntata di Belve andata in onda ieri su Rai Due. Il programma condotto da Francesca Fagnani, noto per le interviste senza filtri ai volti noti dello spettacolo, ha ospitato l'attrice Sabrina Impacciatore. Proprio le sue dichiarazioni hanno acceso un vivace botta e risposta social tra la conduttrice e un altro personaggio famoso, che da casa ha commentato con toni molto critici quanto sentito.Durante l'intervista, la Impacciatore ha raccontato con franchezza alcuni episodi del suo passato legati all'uso di sostanze stupefacenti, in particolare droghe psichedeliche. Un racconto diretto che ha subito diviso l'opinione pubblica, tra chi ha apprezzato la sincerità dell'attrice e chi ha criticato la scelta di mandare in onda simili contenuti in prima serata sulla TV di Stato.

