Non solo motori a Monza il tempio della velocità apre le porte al ciclismo

della federazione ciclistica Italiana potranno allenarsi sull’asfalto dell’Autodromo Nazionale Monza. È questo il cuore della convenzione siglata tra il direttore generale dell’impianto, Alfredo Scala e tra Ruggero Cazzaniga, presidente del consorzio società ciclistiche. 🔗 Monzatoday.it - Non solo motori, a Monza il tempio della velocità apre le porte al ciclismo Da maggio i tesseratifederazione ciclistica Italiana potranno allenarsi sull’asfalto dell’Autodromo Nazionale. È questo il cuoreconvenzione siglata tra il direttore generale dell’impianto, Alfredo Scala e tra Ruggero Cazzaniga, presidente del consorzio società ciclistiche. 🔗 Monzatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Roma, Monza all’orizzonte: Saelemaekers scalda i motori - Reduce dalla vittoria per 3-2 con il Porto, la Roma si prepara a tornare in campo. I giallorossi sono riusciti a strappare il pass per gli ottavi di finale grazie ad una doppia prestazione notevole, nella fase playoff. Il focus si sposta nuovamente sul campionato, perché il 7° posto è sempre più vicino ma va raggiunto con un ulteriore sforzo in questo finale di annata. I capitolini stanno limando i dettagli in vista della gara con il Monza, in programma domani 24 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. 🔗sololaroma.it

"Sulle strade della seta": il Belvedere diventa tempio dei motori - Nella cornice senza tempo del Belvedere di San Leucio, gioiello architettonico inserito nel sito Unesco, torna il 26 e 27 aprile la seconda edizione del Concorso di Eleganza Motociclistica "Sulle Strade della Seta". Un evento nato dalla passione del Moto Club Aquile su 2 Ruote, realizzato con il... 🔗casertanews.it

Sacchi pieni di rifiuti abbandonati: denunciato il titolare di bar di Monza - Aveva scelto come pattumiera del suo locale via Cesare da Sesto, nel quartiere San Donato a Monza. Ma quella modalità errata di smaltire i rifiuti è stata scoperta dagli agenti della polizia locale. Durante un controllo del territorio, i vigili hanno individuato una vera e propria discarica in... 🔗monzatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Non solo motori, a Monza il tempio della velocità apre le porte al ciclismo; Q5, il Suv scende in pista. Audi svela nel Tempio della velocità di Monza la 3^ generazione; Monza Rally Show: Nibali e Cairoli protagonisti tra motori e adrenalina; Ecco VROOM, il Trofeo Pirelli per il GP d'Italia a Monza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

FCI. L'AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA APRE LE PORTE AI CICLISTI - C'è una bella novità all'orizzonte per chi pedala e vuole farlo in sicurezza: il tempio dei motori apre le porte alle bici. Con un calendario predefinito di venti date, dal 6 maggio al 29 luglio, i te ... 🔗tuttobiciweb.it

Autodromo di Monza, lavori finiti. Sticchi Damiani: «Circuito moderno. Due GP in Italia dopo il 2026? Il sogno si è avverato, speriamo continui» - Sono terminati i lavori di ammodernamento all'Autodromo di Monza. Iniziati a gennaio 2024, gli interventi al Tempio della Velocità ... al 1° settembre 2024. «Se non ci fosse stato Roberto ... 🔗msn.com

AMG Performance Day, la Stella ad alte prestazioni fa festa a Monza - Una parata con oltre 200 vetture, hot lap, off-road e attività dedicate ai clienti e agli appassionati dei modelli sportivi Affalterbach 200 vetture schierate sulla griglia di partenza del Tempio dell ... 🔗tg24.sky.it