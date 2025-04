Non solo dossier e legami con i servizi segreti | nell’inchiesta Equalize spuntano gli affari con la ‘ndrangheta nel settore dell’energia

solo spioni, dossieraggi, legami con i servizi segreti e l’accusa di accesso abusivo ai database del Viminale: ora, come emerge dai nuovi atti depositati, la maxi-inchiesta milanese sulla società Equalize di via Pattari controllata dall’ex presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali e dall’ex poliziotto Carmine Gallo, raddoppia e svela un inedito stralcio su un’associazione mafiosa con testa a Platì, tentacoli a Milano e infiltrazioni nel settore energetico. Per iniziare a entrare in questa inedita storia coordinata sempre dal pm Francesco de Tommasi, tocca fissare il tempo a due date del 2024.Il 26 aprile di un anno fa a Chianciano Terme, in provincia di Siena, oltre ai tanti turisti appassionati di cure termali c’è anche un convitato di pietra: è il Ros di Milano a distanza e in ascolto per monitorare marito e moglie che quel fine settimana alloggiano al Grand Hotel Admiral Palace. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Non solo dossier e legami con i servizi segreti: nell’inchiesta Equalize spuntano gli affari con la ‘ndrangheta nel settore dell’energia Nonspioni,aggi,con ie l’accusa di accesso abusivo ai database del Viminale: ora, come emerge dai nuovi atti depositati, la maxi-inchiesta milanese sulla societàdi via Pattari controllata dall’ex presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali e dall’ex poliziotto Carmine Gallo, raddoppia e svela un inedito stralcio su un’associazione mafiosa con testa a Platì, tentacoli a Milano e infiltrazioni nelenergetico. Per iniziare a entrare in questa inedita storia coordinata sempre dal pm Francesco de Tommasi, tocca fissare il tempo a due date del 2024.Il 26 aprile di un anno fa a Chianciano Terme, in provincia di Siena, oltre ai tanti turisti appassionati di cure termali c’è anche un convitato di pietra: è il Ros di Milano a distanza e in ascolto per monitorare marito e moglie che quel fine settimana alloggiano al Grand Hotel Admiral Palace. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Il Fisco regolarizza la prostituzione: spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato) - C’è una voce destinata a far discutere tra i nuovi codici Ateco (la carta di identità di ogni azienda e partita Iva) entrati in vigore il 1° gennaio 2025, ma diventati operativi soltanto lo scorso 1° aprile. Nel lungo elenco di numeri stilati dall’Istat – che servono a classificare e identificare le diverse attività economiche – ce n’è uno dedicato alla prostituzione. Si tratta del 96.99.92, che in realtà ha un nome molto innocuo, perlomeno all’apparenza: «Servizi di incontro ed eventi simili». 🔗open.online

Maxi traffico internazionale di droga, due gruppi e i legami con la 'ndrangheta di San Luca: 45 arresti - Duro colpo alla criminalità organizzata con una vasta operazione della polizia di Stato che ha portato all'esecuzione di 45 misure cautelari, di cui 30 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 3 di obbligo di firma e a numerose perquisizioni in tutta Italia. L'indagine, condotta dalla squadra... 🔗reggiotoday.it

Stadio Empoli, indetta la Conferenza dei Servizi. Si decide il futuro del progetto Castellani - Empoli, 4 aprile 2025 – Il Comune di Empoli ha avviato la Conferenza dei Servizi preliminare per esaminare la proposta di project financing avanzata dall'Empoli sul rifacimento dello stadio 'Carlo Castellani'. L’incontro vede riuniti intorno al tavolo, oltre all'Empoli come promotore del progetto, diverse autorità quali il Comune stesso, Arpat, il Genio Civile, la Regione Toscana, la Questura, la Prefettura, l'Asl Toscana Centro, insieme a Coni, Figc e altri enti interessati. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Non solo dossier e legami con i servizi segreti: nell’inchiesta Equalize spuntano gli affari con la…; Spiate le alte cariche dello Stato, un «pericolo per la democrazia»; Sigfrido Ranucci e i legami con Equalize: Report (e la Rai) a servizio degli spioni; I dossier sui politici della squadra Fiore, si indaga sui legami con l’intelligence. 🔗Cosa riportano altre fonti

Non solo dossier e legami con i servizi segreti: nell’inchiesta Equalize spuntano gli affari con la ‘ndrangheta nel settore dell’energia - Appalti pubblici, ma anche il pizzo alle aziende in cambio di protezione, fatture false e un giro di droga: è ciò che emerge da una nuova indagine sulla società di via Pattari ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dossier non autosufficienza. Tanti soldi spesi male. Al Sud boom invalidità ma pochi servizi - Vai al dossier ... E poi non è ancora stato risolto l’annoso problema del coordinamento tra la miriade di enti e istituzioni preposte a questi servizi. L’aumento dei bisogni di assistenza ... 🔗quotidianosanita.it

L’inchiesta sul dossieraggio con talpe nelle procure e legami con i Servizi: ecco chi sono i palermitani spiati - L’inchiesta sul dossieraggio con talpe nelle procure e legami con i Servizi: ecco chi sono i palermitani spiati I retroscena su Equalize, l'azienda che sottraeva dati classificati per rivenderli ... 🔗palermotoday.it