non sa quando è nato è giallo sulla partecipazione di un cardinale al conclave

Arbitrarianente registrato il 31 dicembre 1945, per anni il cardinale Philippe Nakellentuba Ouédraogo ha festeggiato il suo compleanno il 25 gennaio, data che compariva anche nell'Annuario Pontificio prima dell'aggiornamento

C’è un cardinale che potrebbe non partecipare al conclave perché non si sa quando è nato - Quando è nato il cardinale Philippe Ouédraogo? Nell’annuario pontificio 2024 risultava la data del 25 gennaio 1945, nell’edizione di quest’anno, che verrà pubblicata a breve, l’ottantesimo compleanno slitterà al 31 dicembre. La notizia è stata anticipata dal vaticanista Hendro Munsterman sulla testata Nederlands Dagblad e ha un peso significativo: gli undici mesi in meno sul passaporto del porporato africano lasciano aperte per lui le porte della Cappella Sistina fino a fine anno, nel caso di un conclave. 🔗metropolitanmagazine.it

