Non ho più avuto ricadute con la sclerosi multipla | Selma Blair risollevata dopo sette anni di malattia

Selma Blair ha sofferto di difficoltà motorie e affaticamento cronico, poi dopo una serie di controlli medici la terribile sentenza: sclerosi multipla. Durante il recente evento Annual Fashion Los Angeles Awards, la Blair ha rilasciato una intervista al magazine People e ha annunciato una bellissima notizia: “Adesso posso dire con sicurezza che sono veramente senza ricadute”.E ancora: “Non ho trascorso abbastanza tempo a sognare. E ora è come se mi stessi chiedendo: quali sono i miei sogni? Ora ho molte più energie e voglia di fare. Per così tanto tempo ero così stanca per via della malattia che il mio unico obiettivo era quello di arrivare a fine giornata. Mi sono rimessa in carreggiata e sto girando già diversi film. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Non ho più avuto ricadute con la sclerosi multipla”: Selma Blair risollevata dopo sette anni di malattia Nel 2018 l’attrice di “Cruel Intentions” e “La rivincita delle bionde”ha sofferto di difficoltà motorie e affaticamento cronico, poiuna serie di controlli medici la terribile sentenza:. Durante il recente evento Annual Fashion Los Angeles Awards, laha rilasciato una intervista al magazine People e ha annunciato una bellissima notizia: “Adesso posso dire con sicurezza che sono veramente senza”.E ancora: “Non ho trascorso abbastanza tempo a sognare. E ora è come se mi stessi chiedendo: quali sono i miei sogni? Ora ho molte più energie e voglia di fare. Per così tanto tempo ero così stanca per via dellache il mio unico obiettivo era quello di arrivare a fine giornata. Mi sono rimessa in carreggiata e sto girando già diversi film. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Samuele Bersani: “Ho avuto un tumore ai polmoni, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita” | VIDEO - Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni: è stato lo stesso cantautore a rivelarlo dopo essere tornato a esibirsi dal vivo in seguito a uno stop forzato per via di una non meglio precisata malattia. L’interprete, infatti, lo scorso 7 novembre aveva annunciato la sospensione del suo tour per via di una malattia. Poi, il 24 dicembre aveva rivelato, sempre sui social, di essere guarito. Ora, a raccontare quanto accaduto, è stato lo stesso Samuele Bersani durante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. 🔗tpi.it

Samuele Bersani: «Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Sono stato operato, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita» - Il cantautore bolognese racconta il motivo dell'assenza dalle scene: «Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo» 🔗vanityfair.it

Andy Murray: “Ho avuto la diarrea più violenta di sempre con un tizio che mi fissava dritto in faccia” - Andy Murray ha raccontato uno dei momenti più imbarazzanti della sua carriera, quando gli fu chiesto di sottoporsi a un test antidoping: "In quel momento sono seduto con un tizio che mi fissa dritto in faccia e ho la diarrea più violenta di sempre".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Non ho più avuto ricadute con la sclerosi multipla”: Selma Blair risollevata dopo sette anni di…; Sarah Toscano, la più giovane a Sanremo: «Non ho più paura di quello che pensano gli altri di me»; Netanyahu: «Non ho più avuto fiducia nel capo dello Shin Bet dal 7 ottobre»; Varane: “Ten Hag? Abbiamo avuto una discussione accesa. Poi non ho più giocato per due mesi”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media