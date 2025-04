Iltempo.it - Non è un'amicizia, è un patto per l'Italia che conta

La scelta di Giorgia Meloni è precisa: stare sulle cose concrete e tenersi alla larga dalle dichiarazioni di principio buone per tutte le stagioni (per altro non facili con la Turchia di oggi). Quindi l'incontro di ieri a Roma con Recep Tayyip Erdogan si mostra per quello che è: tassello di una strategia ormai palese,re di più puntando interessi tangibili e misurabili. Migranti, difesa ed energia sono i tre pilastri dell'intesa costruita a Palazzo Chigi. Sul primo fronte, Roma e Ankara si parlano senza giri di parole: contenere i flussi, rafforzare i controlli, sostenere infrastrutture nei Paesi d'origine. La Turchia offre il suo ruolo di «controllore», l'garantisce sostegno politico ed economico. Non è un', è un: Ankara resta il principale snodo tra l'instabilità asiatica e l'Europa, e senza la collaborazione turca nessuna politica migratoria europea può funzionare davvero (come sa molto bene la Germania). 🔗 Iltempo.it