Non chiude la telefonata con la moglie e lei così scopre l’amante Scandalo e divorzio vip dopo 30 anni

Solo dopo si è scoperto che il protagonista della vicenda è un ex allenatore di grande successo, che nel 2024 ha guidato una delle squadre più amate del Brasile a una stagione storica. Poco prima della fine dell'anno, proprio mentre si concludeva il suo rapporto professionale con il club carioca, anche la sua relazione con la moglie toccava il capolinea.

