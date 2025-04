Non c’è separazione tra mente e corpo non basto due ore di educazione motoria ripensare il ruolo della corporeità nella scuola INTERVISTA ad Elena Mignosi

scuola, il corpo continua a essere un grande assente nella progettazione educativa. Ma come si può educare veramente alla relazione se il contatto con gli altri corpi ci fa paura, soprattutto se sono quelli dei migranti o comunque delle persone considerate in qualche modo ‘diverse’? In questa INTERVISTA, la prof.ssa Elena Mignosi, docente di Pedagogia generale e sociale all’Università di Palermo, ci invita a ripensare il ruolo della corporeità nella scuola, denunciando la dicotomia tra mente e corpo ancora dominante nel nostro sistema educativo. Un’occasione per riflettere anche sul grande equivoco che continua a considerare le soft skills come competenze “non cognitive”, quando invece sono parte integrante dell’apprendimento. 🔗 Nonostante si parli molto di benessere e di crescita personale a, ilcontinua a essere un grande assenteprogettazione educativa. Ma come si può educare veraalla relazione se il contatto con gli altri corpi ci fa paura, soprattutto se sono quelli dei migranti o comunque delle persone considerate in qualche modo ‘diverse’? In questa, la prof.ssa, docente di Pedagogia generale e sociale all’Università di Palermo, ci invita ailreità, denunciando la dicotomia traancora dominante nel nostro sistema educativo. Un’occasione per riflettere anche sul grande equivoco che continua a considerare le soft skills come competenze “non cognitive”, quando invece sono parte integrante dell’apprendimento. 🔗 Orizzontescuola.it

