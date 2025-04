Non c’è pace per Sergio Ramelli | da Cesena a Massa la sinistra nega la memoria condivisa

Cesena a Massa la sinistra non trova pace a cinquant’anni dall’omicidio di Sergio Ramelli. Lo fa con un’ostilità degna di miglior causa. “Ricorrevano ieri i cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli – ha ricordato Alice Buonguerrieri, denunciando quanto accaduto a Cesena – diciottenne ucciso a sprangate da estremisti di sinistra perché ‘colpevole’ di avere idee diverse dalle loro. Dovrebbe essere occasione di memoria condivisa, invece il sindaco di Cesena dimostra ancora una volta di essere ostaggio di quella sinistra estremista sprangatrice”.Buonguerrieri: “A Cesena la giunta Pd è ancora animata da furia ideologica”“Restiamo attoniti – prosegue la parlamentare di FdI – dalla bocciatura della mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Cesena di intitolare un luogo pubblico a Sergio, ma non ci stupiamo perché è chiaro come l’amministrazione comunale targata Pd preferisca strizzare l’occhio ai centri sociali piuttosto che, in uno sforzo di verità e pacificazione, accomunare e onorare tutte le vittime innocenti dell’odio e della violenza politica. 🔗 Secoloditalia.it - Non c’è pace per Sergio Ramelli: da Cesena a Massa la sinistra nega la memoria condivisa Dalanon trovaa cinquant’anni dall’omicidio di. Lo fa con un’ostilità degna di miglior causa. “Ricorrevano ieri i cinquant’anni dalla morte di– ha ricordato Alice Buonguerrieri, denunciando quanto accaduto a– diciottenne ucciso a sprangate da estremisti diperché ‘colpevole’ di avere idee diverse dalle loro. Dovrebbe essere occasione di, invece il sindaco didimostra ancora una volta di essere ostaggio di quellaestremista sprangatrice”.Buonguerrieri: “Ala giunta Pd è ancora animata da furia ideologica”“Restiamo attoniti – prosegue la parlamentare di FdI – dalla bocciatura della mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italiadi intitolare un luogo pubblico a, ma non ci stupiamo perché è chiaro come l’amministrazione comunale targata Pd preferisca strizzare l’occhio ai centri sociali piuttosto che, in uno sforzo di verità e pacificazione, accomunare e onorare tutte le vittime innocenti dell’odio e della violenza politica. 🔗 Secoloditalia.it

