Nomina del membro aggregato nelle commissioni d’Esame di Stato In allegato un esempio di decreto

esempio di decreto in allegato riguarda la Nomina di un membro aggregato all’interno della Commissione d’Esame per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 20242025. La Nomina è effettuata in conformità con quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025, che disciplina lo svolgimento delle prove d’Esame. Il .L'articolo Nomina del membro aggregato nelle commissioni d’Esame di Stato. In allegato un esempio di decreto . 🔗 L’diinriguarda ladi unall’interno della Commissioneper gli Esami didel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 20242025. Laè effettuata in conformità con quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025, che disciplina lo svolgimento delle prove. Il .L'articolodeldi. Inundi. 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Vicesindaco a rischio incompatibilità dopo la nomina nel Consorzio dei Servizi Sociali - Una presunta incompatibilità nell'esecutivo del Comune di Capua. E' quanto denunciano dalla minoranza nei confronti del vicesindaco Marisa Giacobone. A tal proposito i quattro consiglieri comunali Massimo Antropoli, Fernando Brogna, Pietro Di Rauso e Melina Ragozzino hanno scritto al primo... 🔗casertanews.it

Israele, Netanyahu nomina ex comandante Marina Eli Sharvit nuovo capo dello Shin Bet, Corte Suprema sospende licenziamento di Ronen Bar - L’ammiraglio sarebbe la “persona giusta” per guidare i servizi di sicurezza interni. Il pronunciamento della Corte Suprema sulla rimozione di Bar è atteso per l’8 aprile Dopo la proposta di licenziamento di Ronen Bar, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di nominare l’ex 🔗ilgiornaleditalia.it

Jasmine Paolini ha scelto Marc Lopez, ex membro dello staff di Nadal - L’azzurra Jasmine Paolini, dopo la separazione dal suo storico coach Renzo Furlan, ha scelto chi sarà il nuovo allenatore. Si tratta di Marc Lopez, 42enne spagnolo, ex tennista e per anni nello staff di Rafael Nadal. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla stessa Paolini con una storia sui suoi account social in cui mostra Lopez intento a osservarla durante una sessione di allenamento. Lo scorso 31 marzo, l’azzurra aveva comunicato sempre sui social la fine del rapporto lavorativo con Renzo Furlan, suo coach per 10 anni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Nomina del membro aggregato nelle commissioni d'Esame di Stato. In allegato un esempio di decreto; D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A019 – Costituzione della commissione giudicatrice (Nomina membro aggregato supplente); Concorso IRC e Costituzione Commissioni, cosa c’è da sapere – SCHEDA; Concorso DSGA: entro il 24 gennaio le istanze per la nomina a componente delle commissioni esaminatrici [Nota]. 🔗Cosa riportano altre fonti