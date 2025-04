Noir e polizieschi | è Nord in Giallo Incursioni in cinema teatro e musica

teatro, giochi di ruolo ed eventi. Da giovedì 8 a sabato 10 maggio Varese ospita la quarta edizione del festival “Nord in Giallo“, che esplora la narrativa Noir contemporanea. Saranno presenti autori di rilievo del panorama nazionale per raccontare le ultime tendenze di un genere sempre molto gettonato. Tra gli ospiti spicca il nome di Cochi Ponzoni e, tra le novità di quest’edizione, la collaborazione con l’Università dell’Insubria. "Il festival in questi anni è cresciuto in qualità e varietà delle proposte – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – mantenendo il focus sul romanzo Giallo, una forma narrativa che ben riesce a raccontare le trasformazioni in atto nella nostra società delineando diversi tratti di umanità. La rassegna è arricchita poi da Incursioni nel cinema, nel teatro e da iniziative pensate per un pubblico di giovani e giovanissimi". 🔗 Ilgiorno.it - Noir e polizieschi: è Nord in Giallo. Incursioni in cinema, teatro e musica Tre giorni di incontri, proiezioni,, giochi di ruolo ed eventi. Da giovedì 8 a sabato 10 maggio Varese ospita la quarta edizione del festival “in“, che esplora la narrativacontemporanea. Saranno presenti autori di rilievo del panorama nazionale per raccontare le ultime tendenze di un genere sempre molto gettonato. Tra gli ospiti spicca il nome di Cochi Ponzoni e, tra le novità di quest’edizione, la collaborazione con l’Università dell’Insubria. "Il festival in questi anni è cresciuto in qualità e varietà delle proposte – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – mantenendo il focus sul romanzo, una forma narrativa che ben riesce a raccontare le trasformazioni in atto nella nostra società delineando diversi tratti di umanità. La rassegna è arricchita poi danel, nele da iniziative pensate per un pubblico di giovani e giovanissimi". 🔗 Ilgiorno.it

