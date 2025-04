NoiPA stipendio maggio 2025 docenti e ATA | visibili gli importi netti sia dall’App che dal portale

A partire da fine aprile, su NoiPA è iniziata la pubblicazione a scaglioni dell'importo netto dello stipendio di maggio 2025 per il personale scolastico. La consultazione è disponibile per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto 2025.

Stipendio docenti e ATA, importo maggio 2025 visibile su NoiPA - A scaglioni, comincia ad essere visibile su NoIPA l'importo relativo alla mensilità di maggio 2025 per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2025. L'articolo Stipendio docenti e ATA, importo maggio 2025 visibile su NoiPA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Stipendio NoiPA maggio 2025: data di visibilità importi netti, ecco come controllare [Video NoiPA] - Con la chiusura di aprile alle porte, cresce l’interesse dei dipendenti pubblici per la visualizzazione dello stipendio NoiPA di maggio 2025. Dopo mesi segnati da ritardi e incertezze sul taglio del cuneo fiscale, gli occhi sono puntati sulle nuove date di pubblicazione degli importi netti, che potrebbero includere voci straordinarie come conguagli e bonus. Quando […] The post Stipendio NoiPA maggio 2025: data di visibilità importi netti, ecco come controllare [Video NoiPA] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Stipendio NoiPA aprile 2025: ecco tutte le voci presenti nel cedolino - Ad aprile 2025, i dipendenti pubblici potranno consultare il cedolino NoiPA per verificare l’importo dello stipendio mensile e le singole voci retributive. Il mese porta con sé alcune novità importanti, tra cui l’adeguamento dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e l’aggiornamento dell’Indennità di Amministrazione per alcuni lavoratori delle funzioni centrali. Il documento sarà disponibile online a […] The post Stipendio NoiPA aprile 2025: ecco tutte le voci presenti nel cedolino first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

