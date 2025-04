Nintendo Switch e Switch 2 le schede di gioco virtuali presentano alcuni limiti alla condivisione

Nintendo Switch e Switch 2 hanno introdotto in queste ore un nuovo sistema chiamato Virtual Game Card che cambia profondamente il modo in cui gli utenti possono condividere i giochi digitali tra console. Con il recente aggiornamento firmware 20.0.0, la Grande N ha lanciato ufficialmente questa funzione, che simula in chiave digitale l'esperienza di inserire ed estrarre una cartuccia fisica. L'intento era quello di restituire agli utenti una sensazione di possesso più concreta e immediata, ma nei fatti il nuovo sistema ha sollevato diverse critiche per via delle sue limitazioni alla condivisione.A differenza del passato, in cui era possibile giocare allo stesso titolo su due console diverse (una primaria e una secondaria) anche contemporaneamente, le nuove Virtual Game Cards impongono un limite significativo: una volta che una scheda viene "prestata" a un altro utente, il proprietario originale perde il diritto di avviarla finché non gli viene restituita.

Nintendo Switch 2: Ecco perché Nintendo ha scelto uno schermo LCD - Con l’annuncio ufficiale della Nintendo Switch 2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti, Nintendo ha deciso di abbandonare la tecnologia OLED introdotta con la versione precedente e adottare uno schermo LCD da 7,9 pollici. Una mossa che, a prima vista, potrebbe sembrare una regressione, ma che nasconde ragioni tecniche ben precise. 🔗gamerbrain.net

The Duskbloods: Hidetaka Miyazaki ha svelato tante nuove informazioni sull’esclusiva Nintendo Switch 2 - Hidetaka Miyazaki, director di FromSoftware, ha rivelato nuove informazioni su The Duskbloods, esclusiva per Nintendo Switch 2. Il gioco si discosta dai precedenti titoli dello studio, proponendo un’esperienza PvPvE in cui i giocatori, nei panni dei “Bloodsworn”, dovranno competere per il “First Blood” in un mondo oscuro e affascinante. Grazie alle caratteristiche uniche del nuovo hardware, il team ha potuto realizzare la propria visione senza compromessi, offrendo una forte componente online senza abbandonare la tipica profondità narrativa dello studio. 🔗game-experience.it

Nintendo Switch 2, i team di Hogwarts Legacy e Civilization 7 elogiano la potenza della console - Mentre Nintendo continua a mantenere il riserbo sulle specifiche tecniche di Nintendo Switch 2, sono direttamente gli sviluppatori terze parti a raccontarne le potenzialità. Due team di rilievo, Avalanche Software (Hogwarts Legacy) e Firaxis Games (Civilization 7), hanno espresso grande entusiasmo per le prestazioni offerte dalla nuova console, definendola sorprendentemente potente per essere un dispositivo portatile. 🔗game-experience.it

