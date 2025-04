Nigel Farage riesce ancora a maneggiare il fuoco trumpiano senza bruciarsi

Ilfoglio.it - Nigel Farage riesce ancora a maneggiare il fuoco trumpiano senza bruciarsi La vittoria di Mark Carney, leader del Partito liberale canadese, è stata accolta con sollievo ed entusiasmo a Downing Street: il premier britannico, Keir Starmer,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Nigel Farage e l’Unione Europea che ha i giorni contati: «Giorgia Meloni deve essere più dura» - Nigel Farage si sente quasi già prossimo premier della Gran Bretagna: «I sondaggi sono incoraggianti, mi danno avanti. Sono ottimista». E dice che avrebbe preferito che Giorgia Meloni prendesse posizioni più dure contro l’Unione Europea, «che ha dimostrato di avere i giorni contati. Però ha fatto un lavoro straordinario, dando stabilità all’Italia, che non è più uno scherzo. Così ha aiutato anche me, nella corsa alla leadership». 🔗open.online

Al Parco Ticinello di Milano arrivano le motoseghe: tagliati i primi dieci alberi, ma il comitato riesce a fermarle e l’intervento s’interrompe - Milano, 19 marzo 2025 – “Stanno tagliando gli alberi, correte!”. Lunedì mattina il comitato che da quasi due mesi presidia il parco del Ticinello, alla periferia sud di Milano, per impedire il taglio di 78 piante lungo il canale d’acqua che dà nome a questo polmone verde fra Gratosoglio e Vigentino, si è precipitato all’interno dell’area verde. In azione, come i cittadini volontari temevano che prima o poi sarebbe accaduto, 5 agricoltori che armati di motoseghe hanno raso al suolo poco meno di una decina di alberi. 🔗ilgiorno.it

Suv va a fuoco sulla Provinciale. Il conducente riesce a salvarsi - Attimi di paura giovedì sera per chi rientrava a casa dopo il lavoro. Alle 20 sulla strada provinciale 412 della val Tidone un’auto ha preso fuoco nei pressi di cascina Castellazza di Villanterio, al confine con la provincia di Lodi. Improvvisamente il guidatore di una Range Rover, mentre si trovava in marcia, ha visto del fumo provenire dal cruscotto. Fortunatamente l’uomo non ha proseguito nel suo percorso: ha subito accostato ed è sceso. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Nigel Farage: “Bevo, fumo e sono un donnaiolo, nel 2029 governerò in Uk”/ “Con Trump è finito il virus woke” - Nigel Farage, 61enne fondatore del Brexit Party ed attualmente a capo del partito indipendentista Reform Uk, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Repubblica, durante la conferenza di ... 🔗ilsussidiario.net

Nigel Farage - Nigel Farage è nato a Downe, nel Regno Unito, il 3 aprile 1964 in una famiglia piuttosto benestante. Ha studiato al Dulwich college, una scuola privata di Londra, dove si è dimostrato un ottimo ... 🔗quifinanza.it