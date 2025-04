Niente stipendi supermercati ex Emmepiù vuoti E l’azienda che non paga vuole far lavorare il 1 maggio

Niente più straordinari, lavoro supplementare e sostituzioni. Negli ex supermercati Emmepiù, quelli passati dall’insegna del gruppo Maiorana alla Lvl, è stato proclamato lo stato di agitazione. I lavoratori coinvolti nella burrascosa cessione dei punti vendita - quattro a Roma, uno a Latina e due. 🔗 Romatoday.it - Niente stipendi, supermercati ex Emmepiù vuoti. E l’azienda che non paga vuole far lavorare il 1 maggio più straordinari, lavoro supplementare e sostituzioni. Negli ex, quelli passati dall’insegna del gruppo Maiorana alla Lvl, è stato proclamato lo stato di agitazione. I lavoratori coinvolti nella burrascosa cessione dei punti vendita - quattro a Roma, uno a Latina e due. 🔗 Romatoday.it

