Nicolussi Caviglia può affermarsi in quella big di Serie A | piace molto a una rivale della Juve! C’è l’annuncio del giornalista

Hans Nicolussi Caviglia è pronto a rilanciarsi nel grande calcio di Serie A. Dopo l'ottima stagione trascorsa al Venezia, l'ex centrocampista della Juve sarebbe finito nel mirino del Milan. L'annuncio dell'interesse è arrivato attraverso le parole di Carlo Pellegatti, che si è pronunciato così sul suo canale You Tube. PAROLE – «C'è un giocatore sul quale il Milan aveva messo gli occhi e voleva anche prenderlo nello scorso gennaio: è Nicolussi Caviglia, regista centrale del Venezia, del 2000. Piace molto al Milan».

