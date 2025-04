Nicola Coughlan l’abito è più alto di lei

Vanityfair.it - Nicola Coughlan, l’abito è più alto di lei La star di Bridgerton incanta il pink carpet del Canneseries con uno scenico abito griffato Robert Wun Couture: un look capace di unire eleganza ma anche di caricarsi di un importante messaggio di pace 🔗 Vanityfair.it

