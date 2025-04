Nico Paz Juve il DS del Como annuncia il futuro del talento argentino | Stiamo parlando con lui e il suo entourage Da loro percepisco questo

Nico Paz Juve, il DS del Como ha annunciato il futuro del talento argentino di proprietà del Real Madrid: ecco le sue parolePAROLE – «Stiamo parlando con Nico e il suo entourage, da loro percepiamo massima soddisfazione e voglia di far parte di questo progetto anche per il futuro, speriamo che questo corrisponda alla realtà. Il Real Madrid è impegnato su altri fronti, lo Stiamo vedendo».

Nico Paz Juve: l’argentino continua a incantare col Como e per la prossima stagione… Le ultime sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24Nico Paz Juve: l’argentino continua a incantare col Como e per la prossima stagione… Le ultime sul futuro del calciatore ex Real Madrid Nico Paz continua a incantare con il Como. L’argentino, salito a quota 6 gol e 4 assist in Serie A, ha attirato su di sé l’attenzione di moltissime big in giro per l’Europa tra cui il mercato Juve. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano il Real Madrid, che ha mantenuto una clausola per una eventuale futura recompra, lo sta monitorando di partita in partita. 🔗juventusnews24.com

Nico Paz Juve, suo padre si esprime sul suo futuro: «Dipendesse da mio figlio cosa vuole fare, sceglierebbe quest’opzione». Poi una rivelazione che accende il mercato: «Ci sono interessi superiori…» - di Redazione JuventusNews24Nico Paz Juve, il padre dell’argentino fa chiarezza sul futuro del giocatore del Como: ci sono due viatici Nico Paz alla Juve è una trattativa che potrebbe sbocciare da un momento all’altro. Lo fa intendere il padre del giocatore del Como ai taccuini de La Provincia di Como. Ecco le sue parole. PAROLE – «Se chiedete a Nico cosa vorrebbe fare, la sua volontà sarebbe senza dubbio di restare un altro anno a Como. 🔗juventusnews24.com

Serie A, colpo di scena per Nico Paz: c’è l’annuncio del ds - Il futuro di Nico Paz ha già aperto un vero e proprio caso sul calciomercato spagnolo e italiano: c’è un nuovo annuncio del ds sull’argentino Tutti pazzi per Nico Paz. La battuta viene semplice vista la sillaba in comune tra l’aggettivo e il cognome del fantasista, che sta accendendo le speranze e la passione calcistica di tanti tifosi nel suo primo anno in Italia. Il trequartista è arrivato al Como dal Real Madrid, ma ora la lista di pretendenti è molto più lunga e non si limita solo alle due squadre direttamente implicate nell’affare. 🔗rompipallone.it

Ludi (ds Como): «Nico Paz ci ha detto di voler restare. Ora un’attesa» - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, si è espresso sul futuro di Nico Paz, non escludendo un'ipotesi favorevole ai lariani. LA STRATEGIA - - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Nico Paz Inter, Ludi (Ds Como): «Stiamo parlando con il suo entourage! Da parte sua per il futuro c’è…» - Nico Paz Inter, Ludi (Ds Como): «Stiamo parlando con il suo entourage! Da parte sua per il futuro c’è…» Le parole del direttore sportivo Il Como potrebbe sfruttare la fase complicata che sta attravers ... 🔗informazione.it

Como, il ds Ludi: "Fiduciosi sulla permanenza di Nico Paz. Fabregas e Diao..." - Como, le parole del ds Ludi “La squadra è maturata tanto. Abbiamo sempre creduto nel processo di crescita e nei metodi di allenamento di Fabregas. Abbiamo firmato tempo fa quattro anni di contratto, n ... 🔗informazione.it