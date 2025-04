Nicastro Sviluppo Lavoro Italia | Iniziative di orientamento e transizione scuola-lavoro per formare i giovani e rispondere alle loro esigenze

C’è posto per te: successo a Caivano per l’iniziativa di Sviluppo Lavoro Italia: oltre mille occasioni di impiego - Caivano si trasforma da luogo di emarginazione a luogo di lavoro. “Capirete che la scelta di Caivano non è casuale – dichiara Paola Nicastro Presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia -, d’accordo con il Ministero del Lavoro abbiamo voluto continuare l’impegno del governo in questi territori. Osservando i dati sulla situazione del mercato del lavoro di Caivano e dei comuni limitrofi abbiamo potuto notare che il livello occupazionale è salito con particolare riferimento al settore degli esercenti attività sportive. 🔗ildenaro.it

Green e digitale, ecco il rapporto di Sviluppo Lavoro Italia: Così la domanda nei Centri per l’Impiego - Sviluppo Lavoro Italia ha pubblicato il Rapporto “La domanda di lavoro per bacino di competenza dei Centri per l’Impiego realizzato dal Servizio Statistico della società, con un approfondimento su Green e Digitale, un’analisi molto approfondita realizzata nell’ambito del Programma Statistico Nazionale. “Il Rapporto – dichiara Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia – ha un duplice obiettivo: identificare con precisione le professioni green e digitali, utilizzando le classificazioni ufficiali nazionali ed europee, e stimare il grado di vocazione di ... 🔗ildenaro.it

C’è posto per te, il viaggio di Sviluppo Lavoro Italia continua: appuntamento a Lecce il 10 e 11 aprile - Dopo Cosenza e Caivano, il tour itinerante di “C’è Posto per Te!” fa tappa a Lecce a Piazza Mazzini, nei giorni 10 e 11 aprile, arriva così in Puglia la campagna nazionale promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. “La tappa pugliese dell’iniziativa C’è Posto per te! rafforza il messaggio che l’azione che abbiamo messo in campo vuole portare: vicini alle persone, nel solco della collaborazione interistituzionale e con l’obiettivo di percorrere un itinerario ricco di opportunità ... 🔗ildenaro.it

Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): "Iniziative di orientamento e transizione scuola-lavoro per formare i giovani e rispondere alle loro esigenze" - Paola Nicastro, Presidente e Amministratore delegato Sviluppo Lavoro Italia, in occasione della presentazione del Rapporto UGL-Luiss Business School “Indagine sull’orientamento scolastico. I giovani d ... 🔗informazione.it

Sviluppo Lavoro Italia ottiene la certificazione per la parità di genere - Sviluppo Lavoro Italia ottiene la Certificazione per la Parità di Genere ... dichiara il Presidente e Ad, Paola Nicastro, “L’azienda ha completato con successo tutte le fasi di verifica e ha ottenuto ... 🔗ildenaro.it

“C’è Posto per te!”, domani a Cosenza via al tour di Sviluppo Lavoro Italia per favorire l’incrocio domanda-offerta - La conferenza stampa di apertura della prima tappa in programma alle ore 10.30 del 25 Marzo a piazza Dei Bruzi a Cosenza vedrà gli interventi di: Paola Nicastro, presidente e ad di Sviluppo Lavoro ... 🔗corrieredellacalabria.it