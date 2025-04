Neuroscienza dimenticare la paura | il cervello lo decide grazie alla dopamina

cervello di cancellare la paura.La dopamina, nota principalmente per il suo ruolo nella ricompensa e nella motivazione, è ora protagonista anche in un meccanismo ben diverso: la rimozione della paura. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ha identificato un circuito cerebrale dopaminergico specifico coinvolto nel processo di “dimenticanza selettiva” delle paure apprese.La ricerca scientifica sul blocco delle ‘paure’ Cityrumors.it foto AnsaGli scienziati hanno osservato che l’attivazione controllata di alcuni neuroni dopaminergici permette al cervello di “decidere” quando un ricordo pauroso può essere archiviato o neutralizzato, riducendone l’impatto emotivo. Si tratta di un meccanismo fondamentale per il benessere psicologico, che consente di distinguere tra esperienze potenzialmente pericolose e situazioni non più minacciose. 🔗 Cityrumors.it - Neuroscienza, dimenticare la paura: il cervello lo decide grazie alla dopamina Uno studio neuroscientifico identifica un circuito dopaminergico che permette aldi cancellare la.La, nota principalmente per il suo ruolo nella ricompensa e nella motivazione, è ora protagonista anche in un meccanismo ben diverso: la rimozione della. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ha identificato un circuito cerebrale dopaminergico specifico coinvolto nel processo di “dimenticanza selettiva” delle paure apprese.La ricerca scientifica sul blocco delle ‘paure’ Cityrumors.it foto AnsaGli scienziati hanno osservato che l’attivazione controllata di alcuni neuroni dopaminergici permette aldi “re” quando un ricordo pauroso può essere archiviato o neutralizzato, riducendone l’impatto emotivo. Si tratta di un meccanismo fondamentale per il benessere psicologico, che consente di distinguere tra esperienze potenzialmente pericolose e situazioni non più minacciose. 🔗 Cityrumors.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Guenda Goria e la paura per suo figlio: “A tre mesi operato al cranio, non c’era spazio per la crescita del cervello” - Guenda Goria ha raccontato a Verissimo il delicato e difficile momento che ha dovuto affrontare a pochi mesi dalla nascita di suo figlio Noah. Il piccolo è stato operato per una cranio stenosi, perché non c'era abbastanza spazio per lo sviluppo del cervello.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“A tre mesi mio figlio è stato operato al cranio, non c’era spazio per il cervello. Non dimenticherò mai il suo sguardo”: Guenda Goria racconta la sua paura a Verissimo - “Non mi dimenticherò mai il suo sguardo quando gli hanno messo la mascherina”. È un racconto carico di emozione e di paura, quello di Guenda Goria, ospite a Verissimo, che ha condiviso con Silvia Toffanin e il pubblico di Canale 5 il dramma vissuto a pochi mesi dalla nascita del figlio Noah, operato d’urgenza per una craniostenosi, una malformazione del cranio che può compromettere lo sviluppo del cervello. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Ho paura di dimenticare il testo della canzone, potrei sbagliare tutto. Mi ritiro”: l’annuncio dell’84enne Paolo spiazza tutti a “The Voice Senior” - Paolo, 84 anni, ha deciso di rinunciare alla sua esibizione a “The Voice Senior” dopo aver ricevuto una seconda chance. Nonostante l’opportunità di tornare sul palco, la paura di dimenticare il testo della canzone ha prevalso. Ha preferito evitare di ripetere quanto accaduto nella puntata precedente, quando aveva scritto le parole sulla mano per non sbagliare. La rinuncia di Paolo ha colto di sorpresa i giudici e la stessa conduttrice Antonella Clerici. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inefficacia dell’estinzione della memoria di paura. Recensione di B.Genovesi; Stress post traumatico: microbiota intestinale possibile target terapeutico; Il farmaco che cancella la paura; Neuroscienza, dimenticare la paura: il cervello lo decide grazie alla dopamina. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gli scienziati hanno scoperto l'interruttore della paura all'interno del cervello - E non è detto che, prima o poi, anche la nostra mente (dopo quella animale) possa imparare a spegnere la paura con un semplice click. 🔗tech.everyeye.it

Nel cervello il segnale che fa dimenticare le paure - E' il rilascio di dopamina in uno specifico circuito del cervello a segnalare quando si può cancellare una paura perché il pericolo è cessato: il meccanismo, scoperto nei topi, potrebbe diventare il ... 🔗ansa.it

Le affascinanti Scoperte delle Neuroscienze: Esplorando i Misteri del Cervello Umano - Le neuroscienze sono un campo in rapida evoluzione che si occupa dello studio del cervello umano e del sistema nervoso. Negli ultimi anni, sono state fatte importanti scoperte che hanno ampliato la ... 🔗dailyexpress.it