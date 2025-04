Gqitalia.it - Nessuno può superare Virgil van Dijk

vanattraversa la sala riunioni dalle pareti bianche e, non appena apre la porta, un signore di mezza età in tuta da ginnastica gli dà il cinque. L'uomo gli sorride calorosamente, lo abbraccia e si avvicina per dirgli qualcosa, non proprio all'orecchio, ma, data l’imponente statura del capitano del Liverpool, da qualche parte vicino alla sua clavicola, grande come l'asse di un'auto. Vanride divertito mentre l’uomo prosegue lungo il corridoio con un’andatura leggermente saltellante. L'olandese si gira verso di me con un sorrisetto malizioso.«Oggi tutti continuano a congratularsi con me», dice. «Proprio non capisco perché.». Dietro di lui, una TV sintonizzata su Sky Sports News riporta che Mo Salah (il compagno di Vana scuola, come mi racconterà più tardi) ha finalmente siglato un nuovo contratto biennale con il club, dopo una stagione di tensione e titoli sui giornali. 🔗 Gqitalia.it