Nessuno batte Arnaldi | Tiafoe ko in 2 set ed è a quarti Madrid

Arnaldi non smette di stupire al Masters 1000 di Madrid: dopo aver eliminato Novak Djokovic, il 24enne sanremese ha battuto agli ottavi in due set l'americano Frances Tiafoe, numero 17 del mondo, con il punteggio di 6-3, 7-5. Nei quarti se la vedrà con uno tra Jack Draper e Tommy Paul. Arnaldi, numero 44 del mondo, si è imposto in un'ora e 38 minuti di gioco. L'azzurro ha portato a casa il primo set con un break nel sesto gioco (4-2), nel secondo è andato a servire per il match sul 5-4 subendo un break a cui ha immediatamente reagito con un contro break e poi mantenendo il servizio per chiudere il match. "Sono felice di aver vinto", ha commentato Arnaldi che si è già assicurato l'ingresso nella Top 40 mondiale, "Tiafoe è un avversario duro e a Wimbledon mi aveva battuto nonostante fossi avanti di due set.

Arnaldi non si ferma a Madrid, batte Tiafoe ed è ai quarti - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Non si ferma la corsa di Matteo Arnaldi, che sbarca nei quarti del “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il 24enne sanremese batte anche Frances Tiafoe, testa di serie numero 16: 6-3 7-5 dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Arnaldi attende ora di conoscere il suo prossimo avverario: sarà il vincente del match che metterà di fronte Jack Draper e Tommy Paul. 🔗unlimitednews.it

Atp Madrid, Arnaldi batte Tiafoe in due set e va ai quarti - Roma, 30 aprile 2025 - Nuovo exploit di Matteo Arnaldi al Mutua Open di Madrid, torneo di tennis Masters 1000: l'azzurro, che al primo turno aveva battuto Novak Djokovic, accede ai quarti dopo aver superato agli ottavi l'americano Frances Tiafoe, n.17 del mondo e 16 del tabellone, in due set, col punteggio di 6-3 7-5. Arnaldi è pienamente soddisfatto dopo la vittoria. "In questo torneo ho un feeling speciale, avevo già battuto Ruud prima di Djokovic. 🔗sport.quotidiano.net

Atp Madrid 2025, Arnaldi batte Tiafoe: è ai quarti di finale - Matteo Arnaldi batte Frances Tiafoe e si qualifica per i quarti di finale dell’Atp di Madrid 2025, torneo Masters 1000 sulla terra rossa che precede gli Internazionali d’Italia a Roma. Oggi, mercoledì 30 aprile, l’azzurro numero 44 del mondo ha sconfitto il francese in due set con il punteggio di 6-3, 7-5 e ora attende il vincente della sfida tra l’inglese Jack Draper (n.6 del seeding) e lo statunitense Tommy Paul (n. 🔗lapresse.it

