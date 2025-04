Nessuna speranza per l’Inter situazione compromessa Juve che cosa hai combinato?

Calciomercato.it - Nessuna speranza per l’Inter, situazione compromessa. Juve, che cosa hai combinato? Ancora tutto in ballo per quanto riguarda i destini delle squadre del campionato di Serie A, quando mancano quattro giornate alla fine della stagioneNapoli in testa alla classifica, Inter all’inseguimento mentre sei squadre si contendono gli ultimi due posti validi per l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League. E non è tutto.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itAnche la lotta per non retrocedere è incandescente: mentre il Monza di Alessandro Nesta e Adriano Galliani attendono la matematica che certificherà la retrocessione nel campionato di Serie B, Venezia, Empoli e Lecce cercano punti importanti per la salvezza. Più distanti il Verona di Paolo Zanetti e il Parma di Cristian Chivu. Dunque, tutto ancora in ballo quando mancano solo quattro giornate alla fine della stagione 20242025 di Serie A, un campionato decisamente combattuto e accattivante. 🔗 Calciomercato.it

