Nessuna guerra al sindacato ma al governo Meloni che mira a trasformare Taranto in pattumiera d’Europa | lo sfogo dell’attore Michele Riondino

Michele Riondino è pronto assieme agli altri colleghi organizzatori Antonio Diodato e Roy Paci per dare il via alla manifestazione Uno Maggio Taranto che si terrà al Parco Archeologico delle Mura Greche della città. Sul palco ci sarà anche Tommy Cash, il performer estone alla vigilia della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest con il chiacchieratissimo tormentone “Espresso Macchiato”.Nessuna polemica nei confronti del Concertone della Cgil, Cisl e Uil, in piazza San Giovanni a Roma. “La critica era nata anni fa dal fatto che la Cgil porta avanti ragioni legate all’occupazione, – ha affermato Riondino a Il Corriere della Sera – mentre noi del Comitato abbiamo a cuore la cittadinanza e la salute. Siamo andati oltre. La guerra non è nei confronti del sindacato, bensì del governo Meloni e Urso. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Nessuna guerra al sindacato, ma al governo Meloni che mira a trasformare Taranto in pattumiera d’Europa”: lo sfogo dell’attore Michele Riondino L’attore e attivistaè pronto assieme agli altri colleghi organizzatori Antonio Diodato e Roy Paci per dare il via alla manifestazione Uno Maggioche si terrà al Parco Archeologico delle Mura Greche della città. Sul palco ci sarà anche Tommy Cash, il performer estone alla vigilia della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest con il chiacchieratissimo tormentone “Espresso Macchiato”.polemica nei confronti del Concertone della Cgil, Cisl e Uil, in piazza San Giovanni a Roma. “La critica era nata anni fa dal fatto che la Cgil porta avanti ragioni legate all’occupazione, – ha affermatoa Il Corriere della Sera – mentre noi del Comitato abbiamo a cuore la cittadinanza e la salute. Siamo andati oltre. Lanon è nei confronti del, bensì dele Urso. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

