Neonata di sette mesi cade dal balcone a Misterbianco madre in custodia

Misterbianco, in provincia di Catania, una drammatica circostanza ha fortemente turbato la comunità locale. Un grave episodio ha coinvolto una Neonata di sette mesi, il cui tragico destino si è concretizzato con la caduta dal balcone di un'abitazione situata in via Marchese.

Uccisa neonata di sette mesi a Catania, la madre l’ha gettata dal balcone - Una bambina di sette mesi è morta dopo essere stata lanciata dalla madre in strada da un balcone a Misterbianco, a Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. Presente anche personale del 118 che ha tentato di soccorrere la bimba, che è deceduta prima dell’arrivo in ospedale a Catania. Un’altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato anche lui in ospedale Da quanto si apprende la madre in passato era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio era in amministrazione ... 🔗metropolitanmagazine.it

Neonata di 7 mesi lanciata dalla madre dal balcone, il padre accusa un malore. Dove e cos’è successo - Un dramma a Misterbianco: una bambina di sette mesi è morta dopo essere stata lanciata dal balcone. La madre è stata arrestata, indagini in corso. 🔗bigodino.it

Catania, uccisa neonata di sette mesi: la madre l'ha gettata dal balcone. Fermata la donna - Una bambina è morta oggi a Misterbianco, vicino a Catania, dopo che la madre l'ha lanciata in strada da un balcone. Dalle prime informazioni sembra che la bimba avesse sette mesi. La madre avrebbe pro ... 🔗informazione.it

Catania, neonata di 7 mesi morta: la madre, che soffriva di depressione, l'ha lanciata dal balcone. Il padre accusa un malore - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada dalla madre da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. La donna 40enne ... 🔗msn.com