Maradona ha potuto ordinare cibi poco salutari, tra cui hamburger, durante il recupero dall’intervento chirurgico a cui si era sottoposto per la rimozione per un ematoma formatosi tra il cranio e il cervello. Lo ha testimoniato Fernando Villarejo, direttore dell’unità di terapia intensiva della Clinica Olivos, dove l’ex calciatore rimase ricoverato dal 4 all’11 novembre 2020, durante il processo contro sette professionisti sanitari accusati di negligenza riguardo la morte del fuoriclasse argentino.Il medico ha detto alla corte di essersi sentito come una pedina tra il “re e la regina”, riferendosi al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov, che hanno deciso le cure post-operatorie di Maradona. “All’interno della stanza era permesso tutto“, ha testimoniato Villarejo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Nella stanza dove Maradona è morto era permesso tutto. I medici non poterono entrare”: la testimonianza sconvolgente Diego Armandoha potuto ordinare cibi poco salutari, tra cui hamburger, durante il recupero dall’intervento chirurgico a cui si era sottoposto per la rimozione per un ematoma formatosi tra il cranio e il cervello. Lo ha testimoniato Fernando Villarejo, direttore dell’unità di terapia intensiva della Clinica Olivos,l’ex calciatore rimase ricoverato dal 4 all’11 novembre 2020, durante il processo contro sette professionisti sanitari accusati di negligenza riguardo la morte del fuoriclasse argentino.Il medico ha detto alla corte di essersi sentito come una pedina tra il “re e la regina”, riferendosi al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov, che hanno deciso le cure post-operatorie di. “All’interno dellaera“, ha testimoniato Villarejo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

