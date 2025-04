Nel mirino della Russia | Svezia e Finlandia possibili bersagli

Svezia e Finlandia nel mirino di Mosca. I Paesi del Nord Europa nuovi membri della Nato rischiano di diventare "bersagli" in caso di conflitto con la Russia, esponendosi anche al pericolo di rappresaglie "nucleari". Destinatari dell’avvertimento lanciato dall’ex presidente russo Dmitry Medvedev sono la Svezia e soprattutto la Finlandia, che dopo l’ingresso nel Patto Atlantico nel 2023 ha avviato un deciso programma di riarmo, annunciando tra l’altro l’apertura a Mikkeli, a meno di 200 chilometri dal confine, del comando terrestre dell’Alleanza per l’Europa settentrionale.Intanto, il presidente Trump è sempre più frustrato dal mancato accordo di pace. Il vicepresidente, JD Vance, afferma che "è illusorio pensare che Kiev possa vincere la guerra". Sta di fatto che, a 100 giorni dall’insediamento alla Casa Bianca, non si registrano passi avanti nei negoziati: ognuno rimane fermo sulle proprie posizioni. 🔗 Quotidiano.net - Nel mirino della Russia: "Svezia e Finlandia possibili bersagli" neldi Mosca. I Paesi del Nord Europa nuovi membriNato rischiano di diventare "" in caso di conflitto con la, esponendosi anche al pericolo di rappresaglie "nucleari". Destinatari dell’avvertimento lanciato dall’ex presidente russo Dmitry Medvedev sono lae soprattutto la, che dopo l’ingresso nel Patto Atlantico nel 2023 ha avviato un deciso programma di riarmo, annunciando tra l’altro l’apertura a Mikkeli, a meno di 200 chilometri dal confine, del comando terrestre dell’Alleanza per l’Europa settentrionale.Intanto, il presidente Trump è sempre più frustrato dal mancato accordo di pace. Il vicepresidente, JD Vance, afferma che "è illusorio pensare che Kiev possa vincere la guerra". Sta di fatto che, a 100 giorni dall’insediamento alla Casa Bianca, non si registrano passi avanti nei negoziati: ognuno rimane fermo sulle proprie posizioni. 🔗 Quotidiano.net

Gaza, Iran, Russia: registi nel mirino. I film scomodi e la persecuzione - Fatima Hassouna aveva 25 anni. È stata uccisa, insieme a dieci membri della sua famiglia, in un attacco aereo israeliano a nord di Gaza il 16 aprile. Solo poche ore prima aveva saputo che il film di cui era protagonista sarebbe andato a Cannes, nella sezione indipendente Acid. Put Your Soul on Your Hand and Walk, della regista iraniana Sepideh Farsi, racconta infatti la storia di resistenza di Fatima e il suo ruolo di testimonianza, come artista e fotoreporter palestinese, dal 7 ottobre 2023, e ancora prima. 🔗quotidiano.net

Svezia e Finlandia nella Nato: Medvedev avverte di possibili rappresaglie russe - I Paesi che hanno aderito recentemente alla Nato, Svezia e Finlandia, sono diventati automaticamente "bersagli" delle forze russe in possibili rappresaglie anche con "una componente nucleare". Lo ha detto l'ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza, Dmitry Medvedev. Questi Paesi "ora si trovano in un blocco ostile a noi", ha sottolineato Medvedev, citato dall'agenzia Tass. 🔗quotidiano.net

Medvedev minaccia Svezia e Finlandia "anche col nucleare" | Media: "Putin insiste sul controllo di quattro regioni ucraine per la pace" - Il presidente russo annuncia una nuova tregua dall'8 al 10 maggio. Zelensky: "Tentativo di manipolazione". Il Cremlino replica: "Manipolare è evitare di dare una risposta diretta alla proposta". Tajani: "Uno stop di soli tre giorni non ha significato" 🔗tgcom24.mediaset.it

Nel mirino della Russia: "Svezia e Finlandia possibili bersagli" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Mosca minaccia Svezia e Finlandia: "Sono in blocco ostile a noi, possibili bersagli di armi atomiche" - Fautore di queste minacce è stato l'ex presidente russo Dmitri Medvedev che, fin dall'inizio della guerra in Ucraina, ha più volte parlato dell'ipotetico utilizzo del nucleare contro l'Occidente ... 🔗msn.com

Guerra in Ucraina L'affondo di Medvedev: «Finlandia e Svezia nel mirino della Russia» - I Paesi del Nord Europa nuovi membri della Nato rischiano di diventare «bersagli» in caso di conflitto con la Russia, esponendosi anche al pericolo di rappresaglie «nucleari». 🔗bluewin.ch