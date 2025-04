Nel finale di 1923 c’è un’altra tragedia di Alex Dutton di cui nessuno si rende conto

Oltre alla sua morte, c'è un'altra tragedia per Alex Dutton (Julia Schlaepfer) nel finale della seconda stagione di 1923. Lo sceneggiatore di Yellowstone Taylor Sheridan descrive in dettaglio la vita dei Duttons durante il proibizionismo nel prequel della sua serie originale, spiegando che proteggere il ranch Yellowstone è sempre stata una sfida per la famiglia di John Dutton (Kevin Costner). Spencer Dutton (Brandon Sklenar) finalmente torna a casa nel finale per porre fine alla lunga guerra che Banner Creighton (Jerome Flynn) ha iniziato contro la famiglia di Jacob Dutton (Harrison Ford) nella prima stagione di 1923.Mentre Spencer aiutava suo zio alla stazione ferroviaria di Bozeman e sua zia Cara Dutton (Helen Mirren) al ranch, in un momento esplosivo e memorabile, la fine della seconda stagione di 1923 è anche piena di tragedie per Spencer e sua moglie Alexandra.

Avellino-Monopoli, un'altra finale per il sogno: Biancolino tra dubbi e scelte - Tre gare alla fine, una vetta da difendere. L’Avellino si prepara a vivere la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C. In un Partenio-Lombardi tutto esaurito, la squadra di Raffaele Biancolino attende il Monopoli, terza forza del girone e formazione con la miglior difesa del torneo. I... 🔗today.it

K Sport Montecchio a caccia della conferma. Urbino, altra finale. Urbania alla prova cremisi - K Sport Montecchio Gallo- Sangiustese (ore 15). La capolista cerca la conferma. "Partita importante come saranno tutte da qui alla fine- commenta il diesse della K Sport Ettore Mariotti- affrontiamo una squadra che vorrà giocarsi i playoff, noi dobbiamo andare avanti sulla nostra strada cercando di fare il massimo, abbiamo qualche defezioni ma chiunque scenderà in campo saprà quello che deve fare". 🔗ilrestodelcarlino.it

Bologna Milan, Moncada a Dazn: «Stasera per noi è un’altra finale…» - di RedazioneBologna Milan, Moncada a Dazn: «Stasera per noi è un’altra finale…» Le parole del direttore tecnico rossonero Intervenuto a DAZN prima di Bologna-Milan, Moncada, DT del club rossonero, ha dichiarato: PAROLE – «Un’altra finale. Abbiamo sbagliato la prima col Torino. Giochiamo contro una bella squadra. Per noi è fondamentale per il quarto posto. È una bella battaglia. Penso che essere positivo è importante in questo momento. 🔗internews24.com

