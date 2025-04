Nel cuore del parco di Portoselvaggio la 14esima edizione del Duathlon del Salento

NARDO' – Una giornata condensata di sport, promozione del territorio e sociale a Nardò in occasione della 14esima edizione del Duathlon del Salento con tantissimi atleti partecipanti che si sono fronteggiati nel cuore del parco di Portoselvaggio. I primatisti della gara sono stati Sabino De Palma e Vanessa La Fronza. Alla Polisportiva "Amici di Marco" è stato invece assegnato il titolo regionale.

