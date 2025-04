Nel calcolo dei rimborsi ai pendolari pure le corse parzialmente soppresse

calcolo dell'indennizzo ai titolari di abbonamento mensile o annuale. Una scelta opportuna, a dimostrazione della volontà di Regione Lombardia di tutelare i viaggiatori che quotidianamente viaggiano in treno". Questo l'annuncio formalizzato ieri da Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile di Regione Lombardia. La modifica della disciplina degli indennizzi era stata caldamente consigliata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nonché chiesta dai comitati dei pendolari. Nelle scorse settimane lo stesso assessore aveva anticipato di essere disposto a rivedere i meccanismi per l'indennizzo.

