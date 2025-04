Nel 2024 il cuneo fiscale per i single sale al 471% | Italia quarta nell’Ocse Ed è diciottesima per retribuzione netta

Italia il cuneo fiscale per un lavoratore medio, single e senza carichi familiari, ha toccato il 47,1% dello stipendio. È il quarto valore più alto nell'area Ocse. Si tratta di un dato superiore di 12 punti rispetto al 34,9% medio registrato nell'area nel 2024. Il dato emerge dal rapporto 'Taxing wages' dell'organizzazione parigina, secondo cui si è registrato un aumento di 1,61 punti, il più significativo di tutti i Paesi Ocse. Come si spiega, visto che il governo Meloni ha confermato e via via irrobustito il taglio del cuneo avviato da Draghi? L'aumento, spiega il documento, è dovuto principalmente alla perdita di quel beneficio per i lavoratori con reddito medio che nel 2024 – prima che il meccanismo fosse rivisto con l'ultima legge di Bilancio – hanno superato la soglia limite di 35.

