Nba padre di Haliburton sfotte Antetokounmpo Rissa sfiorata – Video

(Adnkronos) – Scintille in NBA. Dopo l'eliminazione dei Milwaukee Bucks dai playoff per mano dei Pacers, arrivata in gara 5 con il punteggio di 119-118, c'è stato un duro confronto tra Giannis Antetokounmpo e il padre di Tyrese Haliburton, cestista statunitense americano autore dei punti valsi la qualificazione al secondo turno di Indiana.

Nba: Haliburton manda ko Milwaukee, 15 vittorie in fila per Cleveland - Indiana la spunta su Milwaukee allo scadere. 115-114 il punteggio in favore dei Pacers grazie al gioco da quattro punti di Tyrese Haliburton a quattro secondi dalla fine. In una serata piuttosto opaca (14 punti+10 assist), il playmaker oro olimpico a Parigi 2024 decide lo scontro diretto per il quarto posto in Eastern Conference. Indiana aggancia Milwaukee a quota 36 vittorie e 28 sconfitte. Pascal Siakam top scorer della franchigia allenata da Carlisle con 25 punti, 12 rimbalzi e 5 assist. 🔗sportface.it

Nba, Cleveland inarrestabile. Magia Haliburton: Milwaukee ko. Sorride Fontecchio - Milano, 12 marzo 2025 - Cleveland eguaglia la miglior striscia di vittorie della sua storia, ottenendo il 15° successo consecutivo ai danni di Brooklyn, ko per 109-104. I Nets, reduci dal colpo contro i Lakers, si illudono, volando sul +18 nel corso del terzo periodo, per poi essere rimontati dai Cavaliers, che privi di Mitchell vengono trascinati da un Garland da 18 punti nell'ultima frazione e 30 in totale. 🔗sport.quotidiano.net

Antetokounmpo, 'quasi' rissa con il padre di Haliburton. Cos'è successo in Nba - Video; Londra, uomo armato di coltello cerca di entrare in ambasciata Israele: arrestato; Michelle Hunziker e Stefano Rosso, amore in corso? La passeggiata in ‘famiglia’. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nba, padre di Haliburton sfotte Antetokounmpo. Rissa sfiorata - Video - (Adnkronos) - Scintille in NBA. Dopo l'eliminazione dei Milwaukee Bucks dai playoff per mano dei Pacers, arrivata in gara 5 con il punteggio di 119-118, c'è stato un duro confronto tra Giannis ... 🔗reggiotv.it

Scintille in nba dopo il successo dei pacers su milwaukee con tensioni tra antetokounmpo e haliburton padre - La vittoria degli indiana pacers contro i milwaukee bucks in gara 5 dei playoff nba ha acceso tensioni tra giannis antetokounmpo e il padre di tyrese haliburton, con quest’ultimo criticato per un gest ... 🔗gaeta.it

NBA, il padre di Haliburton provoca e Giannis replica: "Io ho vinto un titolo, loro no" - In gara-5 i Pacers eliminano Milwaukee e dopo il canestro vincente al termine del supplementare firmato Tyrese Haliburton, il padre della stella di Indiana scende in campo per provocare Giannis Anteto ... 🔗sport.sky.it