Nba padre di Haliburton sfotte Antetokounmpo Rissa sfiorata – Video

Antetokounmpo e il padre di Tyrese Haliburton, cestista statunitense americano autore dei punti valsi la qualificazione al secondo turno di Indiana, che ora sfiderà Cleveland, al termine del supplementare. Dopo il canestro decisivo, arrivato a 1.3 secondi dal termine dell'overtime, Haliburton Sr. è entrato in campo e ha sventolato in faccia ad Antetokounmpo l'asciugamano del figlio. Un gesto che ha provocato l'immediata reazione di Giannis, che ha raggiunto l'uomo, nel frattempo tornato sugli spalti, e lo ha affrontato a duro muso, con i due che si sono ritrovati così testa a testa. Dell'episodio ha parlato poi, nell'immediato post partita, proprio il greco, uno dei migliori giocatori dell'intera NBA: "Credo che bisogna restare umili anche quando si vince, invece qualcuno pensa che la vittoria porti con sé il diritto di mancare di rispetto agli avversari.

