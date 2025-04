Naufragio a Porticello inizieranno sabato le operazioni di recupero del relitto del Bayesian

inizieranno sabato (3 maggio) le operazioni di recupero del relitto del Bayesian naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello su di un fondale di circa 50 metri. I lavori saranno eseguiti dalle società Hebo Maritiemservice e Smit International che utilizzeranno le unità Hebo Lift2 e Hebo Lift 10. Le operazioni avranno una durata stimata tra i 20 e i 25 giorni.

Bayesian, via alla maxi-operazione per recuperare il relitto: dal taglio dell'albero alla cassaforte, tutti i nodi - Inizieranno sabato 3 maggio le operazioni di recupero del relitto del Bayesian naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello su di un fondale di circa 50 metri. I lavori ... 🔗ilmessaggero.it

Porticello, il recupero del relitto del Bayesian dopo il 3 maggio - PORTICELLO – Nei primi giorni di maggio inizieranno le operazioni di recupero del relitto del Bayesian, naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello su di un fondale di circa 50 ... 🔗livesicilia.it