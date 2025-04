Nato Rutte incontra tedesco Wadephul scelto agli Esteri da Merz

Nato Mark Rutte incontra Johann Wadephul, membro del Bundestag tedesco. Oggi mercoledì 30 aprile 2025, Rutte, incontrerà il deputato del Bundestag tedesco per Rendsburg-Eckernförde, Johann Wadephul – il capo della delegazione tedesca presso l'Assemblea Parlamentare della Nato dal 2021 – presso il quartier generale della Nato a Bruxelles. Wadephul, saldo sostenitore dell'Ucraina, è un politico tedesco appartenente al partito Unione Cristiano-Democratica (CDU). Nato nel 1962 a Husum, è membro del Bundestag dal 2009. Ha ricoperto ruoli significativi, tra cui vicepresidente del gruppo parlamentare CDUCSU, con responsabilità in politica estera e di sicurezza. È noto per il suo approccio pragmatico e per la sua esperienza nelle relazioni internazionali.

