Nati sul nido in cima al Pirellone a 125 metri di altezza | la storia dei 3 pulli di Giò e Giulia i falchi pellegrini star dei social

Milano – Non si può dire che non siano "lombardi doc". Stiamo parlando dei tre pulli (i nidiacei dei rapaci ndr) di Giò e Giulia, i falchi pellegrini che, da 11 anni, nidificano sul tetto del grattacielo Pirelli, una delle sedi di Regione. Sono due maschi e una femmina quelli oggi 'inanellati' da due inanellatori ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) GOL (Gruppo Ornitologico Lombardo) che hanno indossato l'apposita imbragatura per potersi agganciare alla rotaia che corre lungo il sottotetto del grattacielo Pirelli e raggiungere in sicurezza il nido che si trova 125 metri di altezza. I tre piccoli – che ancora non hanno un nome – stanno bene. Lo ha reso noto Giovanni Gottardi, presidente GOL, coadiuvato da Guido Romagnoli. Inanellamento: a cosa serve?I tre pulli sono stati prelevati e messi in morbidi sacchetti di cotone che ne impediscono la vista dell'esterno, garantendo così la necessaria tranquillità .

