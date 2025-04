Nati quattro gemelli il parto eccezionale al San Camillo

Camillo Forlanini di Roma, sono venuti alla luce quattro gemelli prematuri. Un evento tanto raro quanto delicato: una gravidanza quadrigemellare, infatti, è stimata con una probabilità di 1 su 800.000. La giovane mamma La giovane mamma, di soli 24 anni, era arrivata in Italia dalla Macedonia alla 22esima settimana di gravidanza. Nel suo paese d'origine aveva effettuato una induzione dell'ovulazione senza che però venisse verificato il numero di embrioni fecondati, tanto che la donna, solo al suo arrivo al San Camillo, ha scoperto della gravidanza quadrigemellare. La donna è stata ricoverata a dicembre scorso per dolori pelvici, è stata presa in carico e ha iniziato un percorso di cura complesso, fatto di controlli mirati, terapie preventive e monitoraggi quotidiani.

