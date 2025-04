Nathalie Guetta a Belve | Ho sposato due cubani peccato non essere nata più zoc**la

Nathalie Guetta è stata ospite della prima puntata della nuova edizione di "Belve", programma condotto da Francesca Fagnani.

Nathalie Guetta senza filtri a Belve: “Mi devo sperpetuizzare. Raoul Bova? Beh, un pensierino l’ho fatto…” - Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Nathalie Guetta si lascia andare a confessioni inedite su Don Matteo, Raoul Bova e il suo lato più nascosto. Nathalie Guetta ha regalato al pubblico di Belve un'intervista senza freni, dove si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa. Tra battute pungenti sugli autori di Don Matteo, confessioni piccanti su Raoul Bova e rivelazioni intime sul suo vissuto personale, l'attrice ha mostrato un lato inedito e sorprendente, anticipando fin da subito che non avrebbe avuto alcun tabù. 🔗movieplayer.it

Belve anticipazioni, Nathalie Guetta: “Un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto. Non nascere zoc*ola è stato un handicap” - Nathalie Guetta ospite di Belve nella puntata di martedì 29 aprile alle 21.20. ”Chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy. Mi devo sperpetuizzare. Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita”, ha dichiarato. Poi, la confessione: "Un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto" e ancora "Non nascere zoc*ola è stato veramente un handicap".Continua a leggere 🔗fanpage.it

