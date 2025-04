Natalya | Triple H non mi deve nulla mi guadagnerò il mio posto nella divisione femminile

femminile della NWA

Natalya ha deciso di prendere in mano il proprio destino. Nelle ultime settimane, la veterana della WWE si è concentrata principalmente sul suo lavoro al di fuori della compagnia di Stamford, affrontando anche Miyu Yamashita in un match di Bloodsport durante il weekend di WrestleMania. Ora, Natalya si sta preparando rapidamente per il 17 maggio, quando sfiderà Kenzie Paige per il titolo mondiale femminile della NWA all'evento Crockett Cup.

"Mi sento completamente libera": l'opportunità di lavorare fuori dalla WWE

Durante una recente intervista con il Toronto Sun, Natalya ha parlato con entusiasmo della sua scelta di lavorare al di fuori della WWE, sottolineando che Triple H non le deve né storyline né altro.

