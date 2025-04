Nasconde droga in centro sportivo abbandonato arrestato 21enne

Nascondeva la droga in un centro sportivo abbandonato di Teverola (Caserta), il 21enne arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Due giorni fa il pusher era già sfuggito all'arresto fuggendo a bordo della sua Smart dopo essere stato visto dai carabinieri mentre cedeva droga nel comune di Trentola Ducenta ad un giovane, poi bloccato e segnalato alla Prefettura. I carabinieri sono riusciti ad identificarlo grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza comunali, con le quali hanno visto la targa della vettura; hanno quindi seguito il 21enne accertando che si recava più volte in un centro sportivo in disuso.Il giovane è stato quindi bloccato fuori al cancello del centro, e sottoposto a perquisizione. Nella vettura i carabinieri hanno rinvenuto una pochette contenente due bustine di hashish per un peso di quasi 13 grammi, due bustine di marijuana di oltre 7 grammi, uno sfollagente telescopico, 4 telefoni cellulari, e la somma di 1.

