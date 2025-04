Nasconde 900 grammi di droga pure in freezer | arrestato

grammi di droga nascosti in casa. Più 1.200 euro in contanti. Li hanno scovati e sequestrati gli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile di Milano, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia, in via dell'Oleificio ad Abbiategrasso, nell'hinterland a ovest di Milano. E per l'uomo all'interno, un trentanovenne, sono scattate le manette. Tra il ripostiglio, la cassaforte, il frigorifero e il tavolo della cucina i poliziotti hanno raccolto varie dosi di stupefacenti, per un totale di circa 900 grammi, tra hashish, cocaina, Lsd, dimetiltriptammina e feniletilammina.Il blitz della polizia risale a due giorni fa, lunedì 28 aprile, ed è scattato dopo una prima fase di accertamento, controlli e appostamenti. Al momento "buono", gli agenti hanno bussato alla porta dell'uomo per poi passare al setaccio il suo appartamento: le sostanze erano sul frigorifero e pure dentro il freezer, oltre che custodite dentro un ripostiglio.

