Nasce senza un braccio per colpa di un farmaco | ha diritto a un milione di euro ma i soldi dello Stato non sono mai arrivati

Amedeo (nome di fantasia) è un 58enne residente in provincia di Alessandria e – racconta il Corriere di Torino – è affetto da una rara malattia congenita, che lo ha fatto nascere senza il braccio sinistro. A causare la malformazione è stato il talidomide, un anti-emetico che fino agli anni Settanta veniva prescritto alle donne in gravidanza per attenuare nausea e vomito. Solo più tardi si scoprì che il farmaco rischiava di avere effetti devastanti per il feto, tra cui malformazioni rare, specialmente nello sviluppo di gambe e braccia. Tra i cosiddetti «figli del talidomide» c'è anche Amedeo, la cui madre ha assunto il farmaco cinque anni dopo la messa al bando, disposta in Italia nel 1962, ma comunque disponibile come farmaco da banco. La battaglia in tribunale Da anni Amedeo ha ingaggiato un braccio di ferro giudiziario con lo Stato per ottenere il risarcimento che gli spetta.

