nasce la linea di pasta con il granchio blu

In Emilia-Romagna si sta sviluppando un'idea dove la città di Cesenatico gioca un ruolo fondamentale, per trasformare il problema della proliferazione del granchio blu in una opportunità per il territorio e il settore alimentare. L'iniziativa è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa nell'ambito della quale è stato illustrato il progetto 'Blufood' al Museo della Marineria di Cesenatico, dove sono intervenuti Alessio Mammi, assessore regionale alla pesca e all'agricoltura, i sindaci Matteo Gozzoli di Cesenatico e Massimo Isola di Faenza, Pio Serritelli, presidente di Aretè-Botteghe e Mestieri, e Manuel Guidotti, presidente dell'associazione 'Pescatori a casa vostra'. Il granchio blu da due anni è una emergenza, il surriscaldamento delle acque ne ha favorito la proliferazione e si sta espandendo perchè, come ha sottolineato Mammi, è una specie che si adatta al clima, non ha predatori e produce molte uova tutto l'anno.

