Naro passion day nella Fulgentissima oltre 500 attori provenienti da 17 città siciliane e calabresi

Naro ha ospitato la settima edizione del Naro passion day, il raduno nazionale dedicato alle sacre rappresentazioni della passione di Cristo. Un evento unico nel suo genere, che celebra una tradizione antica: a Naro, infatti, le sacre rappresentazioni.

A Naro settima edizione del Passion Day, raduno nazionale dedicato alle Sacre Rappresentazioni della Passione di Cristo - Domenica 27 aprile 2025, Naro ha ospitato la settima edizione del Naro Passion Day, il raduno nazionale dedicato alle Sacre Rappresentazioni della Passione di Cristo. Un evento unico nel suo genere, ... 🔗ilfattonisseno.it

Naro, in scena le sacre rappresentazioni della Passione di Cristo: le più antiche di Sicilia - L'evento è gratuito e senza prenotazione. Un'opportunità unica per immergersi nel cuore della devozione e delle tradizioni della "Fulgentissima" città di Naro. Per maggiori informazioni, è possibile ... 🔗agrigentonotizie.it

Calcio a 5 Coppa Sicilia. La Fulgentissima rimonta il Nicosia Futsal ed approda ai quarti di finale - La Fulgentissima di Naro conquista il passaggio ai quarti di finale della Coppa Sicilia dopo una combattuta sfida contro il Nicosia Futsal. Nella gara di ritorno del terzo turno, i padroni di casa ... 🔗telenicosia.it