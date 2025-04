Narcotrafficante arrestato in Albania | era ricercato da 17 anni

Dopo 17 anni di latitanza, è finita la fuga di Haxhiu Bardlhyl, 57enne Narcotrafficante albanese, arrestato ieri nella città di Fier grazie a un'operazione congiunta tra le autorità italiane e albanesi. Narcotrafficante arrestato in Albania: era ricercato da 17 anni L'uomo era ricercato dal 2008 per scontare una condanna definitiva a 24 anni di reclusione.

Arrestato in Albania: era ricercato da 16 anni per narcotraffico - È stato arrestato a Fier, in Albania, Haxhiu Bardlhyl, 56 anni, cittadino albanese condannato in via definitiva a 24 anni di reclusione per traffico internazionale di droga. L’uomo era latitante dal 2008 ed era destinatario di un provvedimento di esecuzione della pena emesso dalla Procura... 🔗napolitoday.it

Fermato in via Milazzo, aveva con se dell'hashish ed era ricercato: 37enne arrestato - I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno arrestato un 37enne di origine tunisina, destinatario di un ordine di carcerazione per precedenti condanne per 2 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday L'uomo, che risiede a Bologna ed è... 🔗bolognatoday.it

Arrestato a Kiev l’ex patron della Lucchese calcio. Era latitante da un anno - Lucca, 20 marzo 2025 – Hadj Ahmad Fouzi, noto faccendiere siriano e già proprietario della Lucchese calcio, è stato arrestato a Kiev grazie a una stretta collaborazione tra i carabinieri di Genova e le autorità ucraine. In fuga da oltre un anno, l'uomo era stato colpito da numerose condanne emesse dai tribunali di Lucca e Genova. Risale al 2015 una sentenza del tribunale genovese che lo condannava a due anni e mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta e corruzione internazionale. 🔗lanazione.it

Arrestato narcotrafficante in Albania, era latitante da 17 anni - Un narcotrafficante albanese di 57 anni, Haxhiu Bardlhyl, latitante da 17 anni, è stato arrestato ieri a Fier, in Albania, in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale presso ... 🔗msn.com

Arrestato in Albania: era ricercato da 16 anni per narcotraffico - Haxhiu Bardlhyl, 56 anni, è stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli a 24 anni di carcere. Verrà presto estradato ... 🔗napolitoday.it

Arrestato il narcos albanese Bardlhyl: attraverso di lui fiumi di eroina a Napoli e Caserta - L’uomo è stato individuato e bloccato a Fier, Albania. Ora è in una struttura penitenziaria in attesa di estradizione. In Italia deve scontare 24 anni di reclusione ... 🔗msn.com