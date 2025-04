Napoli Vicaria | sorpreso a cedere droga Arrestato un 39enne

Napoli. Gli agenti lo hanno notato mentre scambiava qualcosa in cambio di una banconota: aveva 7 involucri di hashishNel pomeriggio del 28 aprile, la Polizia di Stato ha Arrestato un 39enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli.In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa dalla tasca dei pantaloni e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 40 euro e 7 involucri di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi. 🔗 . Gli agenti lo hanno notato mentre scambiava qualcosa in cambio di una banconota: aveva 7 involucri di hashishNel pomeriggio del 28 aprile, la Polizia di Stato hauntunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. A darne notizia una comunicazione della Questura di.In particolare, gli agenti del Commissariato-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa dalla tasca dei pantaloni e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 40 euro e 7 involucri di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi. 🔗 Puntomagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli - Controlli a tappeto in piazza Bellini, nel cuore della movida partenopea. Nel pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denuciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Napoli, controlli a tappeto in piazza […] L'articolo Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Napoli Chiaia: sorpreso con 160 grammi di droga, 37enne in manette - Napoli Chiaia: l’indagato aveva nel portagetti dell’auto 160 grammi di cocaina. La polizia lo ha controllato in viale Gramsci Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 37enne napoletano con precedenti di polizia. 🔗puntomagazine.it

Dino Zoff: “Il Napoli mi ha sorpreso in positivo, Conte ha una leadership notevole” - Dino Zoff: “Il Napoli mi ha sorpreso in positivo, Conte ha una leadership notevole”"> Dino Zoff, ex allenatore e leggenda del calcio italiano, ha parlato ai microfoni di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, toccando diversi temi, dalla figura di Bruno Pizzul al Napoli di Conte, fino ai ricordi del suo titolo mondiale. SU PIZZUL E IL LORO RAPPORTO “Io e Pizzul eravamo compaesani e le possibilità di stare assieme erano tante, soprattutto d’estate, in vacanza. 🔗napolipiu.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli Vicaria: sorpreso a cedere droga. Arrestato un 39enne; Vicaria: sorpreso a cedere droga. Arrestato un 39enne dalla Polizia di Stato; Napoli – Droga e controlli della polizia in città: il bilancio; Porta Capuana: sorpreso a cedere la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 24enne.. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vicaria, sorpreso a cedere droga: arrestato un 39enne dalla Polizia di Stato - In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un ... 🔗napolivillage.com

Napoli, sorpresi con la droga: arrestati un uomo e due donne - Napoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la polizia arresta 3 persone... Napoli. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzio ... 🔗msn.com

Napoli, sorpreso a cedere droga: arrestato 38enne - Nella mattinata odierna, la polizia di stato ha tratto in arresto un 38enne originario del Pakistan con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli ... 🔗ilmattino.it