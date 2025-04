Napoli tra infortuni e rincorse | Buongiorno out Anguissa verso il recupero

Napoli, tra infortuni e rincorse: Buongiorno out, Anguissa verso il recupero">Napoli – L’infermeria resta un nodo critico per il Napoli di Conte, atteso sabato da un crocevia delicatissimo al “Via del Mare” di Lecce. Da un lato la corsa scudetto, dall’altro la disperata lotta salvezza dei salentini: una partita ad alta tensione, da preparare con il consueto fardello degli infortuni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, a preoccupare non è solo la lunga lista di indisponibili, ma anche la variabilità che affligge da settimane l’undici titolare.Buongiorno ko, Anguissa speraLa notizia più pesante è la lesione muscolare all’adduttore lungo che ha fermato Alessandro Buongiorno: il difensore resterà ai box almeno per le sfide contro Lecce, Genoa e Parma. In dubbio anche per il Cagliari. 🔗 Napolipiu.com - Napoli, tra infortuni e rincorse: Buongiorno out, Anguissa verso il recupero , traout,il">– L’infermeria resta un nodo critico per ildi Conte, atteso sabato da un crocevia delicatissimo al “Via del Mare” di Lecce. Da un lato la corsa scudetto, dall’altro la disperata lotta salvezza dei salentini: una partita ad alta tensione, da preparare con il consueto fardello degli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, a preoccupare non è solo la lunga lista di indisponibili, ma anche la variabilità che affligge da settimane l’undici titolare.ko,speraLa notizia più pesante è la lesione muscolare all’adduttore lungo che ha fermato Alessandro: il difensore resterà ai box almeno per le sfide contro Lecce, Genoa e Parma. In dubbio anche per il Cagliari. 🔗 Napolipiu.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, doppia tegola: infortuni per Anguissa e Buongiorno, cosa si sono fatti - Doppia tegola per il Napoli. In pochi minuti si sono infortunati due titolarissimi della squadra di Antonio Conte: prima Anguissa poi Buongiorno.... 🔗calciomercato.com

Infortuni Napoli, Conte spiega tutto: gli annunci su Spinazzola, Buongiorno e McTominay - Antonio Conte ha fatto il punto della situazione in casa Napoli in merito alla questione infortunati: le ultime su Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Scott McTominay. È un Antonio Conte raggiante quello che si è visto nel corso della conferenza stampa odierna (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). C’è tutta la voglia da parte del gruppo azzurro di fare in occasione della sfida contro l’Empoli, in programma per lunedì sera allo stadio Diego Armando Maradona. 🔗spazionapoli.it

Infortuni Napoli, come stanno Buongiorno e Anguissa: quando tornano e quante partite saltano - Napoli in apprensione per gli infortuni di Buongiorno e Anguissa: quando tornano i due calciatore azzurri e quante partite saltano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Monza-Napoli probabili formazioni, infortunio David Neres: c'è Spinazzola per Conte. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Infortuni Napoli, come stanno Buongiorno e Anguissa: quando tornano e quante partite saltano - Napoli in apprensione per gli infortuni di Buongiorno e Anguissa: quando tornano i due calciatore azzurri e quante partite saltano ... 🔗fanpage.it

Infortuni di Buongiorno e Anguissa, le news dal Napoli e i tempi di recupero - Dopo la vittoria sul Torino e il sorpasso sull’Inter in testa alla classifica, giorno di riposo per il Napoli, che domani riprende gli allenamenti. E sempre domani, sono previsti gli esami strumentali ... 🔗sport.sky.it

Alessandro Buongiorno del Napoli si infortuna: lesione del muscolo adduttore - Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il ... 🔗msn.com