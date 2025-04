Napoli tegola Scudetto | stagione finita per Buongiorno lesione all’adduttore

Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore - (Adnkronos) – Brutta notizia per il Napoli e per Antonio Conte. Gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno dopo la sfida di campionato con il Torino hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Conte dovrà fare a meno del centrale di sicuro per le prossime tre partite contro […] L'articolo Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Napoli-Inter, tegola devastante: un Top assoluto salta la sfida scudetto - C’è grande attesa per il big match tra Napoli e Inter. Fissata la data ufficiale ma intanto ci sono da registrare grossi infortuni. Il turno di serie A è cominciato con il match salvezza tra Lecce e Udinese con gli ospiti che hanno ottenuto tre punti importanti. Il club friulano ha vinto grazie a un discusso rigore e intanto in questa giornata continua la sfida a distanza tra Napoli e Inter: i nerazzurri ospiteranno questa sera il Genoa, reduce da un ottimo momento mentre il Napoli andrà in una sfida insidiosa in trasferta a Como. 🔗tvplay.it

