Napoli Porta Capuana | cedeva droga arrestato 46enne

Napoli. L'uomo aveva con se cocaina. Al momento dell'intervento della Polizia non ha esitato a colpire con calci e pugni gli agenti per tentare di fuggireIl 28 aprile sera, la Polizia di Stato haarrestato per spaccio e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente oltre che per resistenza e lesioni a Publico, un 46enne marocchino con precedenti di polizia. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli.In particolare, i falchi della Squadra Mobile, anno notato un uomo cedere degli involucri in cambio di denaro, in Piazza San Francesco transitare in Piazza San Francesco.I poliziotti, prontamente intervenuti, si sono qualificati e il 46enne si è dato alla fuga colpendo gli agenti con calci e pugni. Lo hanno bloccato grazie all'aiuto fornito da altri agenti giunti sul posto.

